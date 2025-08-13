Öğretmen Atama Takvimi 2025: MEB-AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmış ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 7 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilmişti. Öğretmen atamalarında açıklanan branş dağılımına göre en yüksek kontenjan 4378 ile sınıf öğretmenliği olmuştu. Peki, MEB-AGS ile yapılacak 10 bin öğretmen ataması ne zaman?
15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 25 bin öğretmen atamasında 15 bin aday sözleşmeli öğretmen 10 bin aday ise Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi için ayrılmıştı.
İlk etaptaki alımda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilmişti. Sırada 10 bin öğretmen atama var.
MEB AGS sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak. Öğretmen atama için de gözler MEB duyurularına dönecek.
İşte, son atamada paylaşılan kadro ve branş dağılımı:
25 bin öğretmen ataması kapsamında ilk etapta yapılan 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı MEB tarafından paylaşılmıştı.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği olmuştu.
