Öğretmen Atama Takvimi 2025: MEB-AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI (15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI)

25 bin öğretmen ataması kapsamında ilk etapta yapılan 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı MEB tarafından paylaşılmıştı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği olmuştu.

TAM LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ