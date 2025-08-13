Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen Atama Takvimi 2025: MEB-AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 13.8.2025 07:30

Öğretmen Atama Takvimi 2025: MEB-AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamında uygulanan 2025-MEB-AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları bugün adayların erişimine açılıyor. Gözler ÖSYM'den gelecek sınav sonuçlarına dönerken daha önce akademiye yönelik müjdesi verilen 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı açıklandı mı gibi sorular da yanıt aramaya başladı. 25 bin öğretmen alımı kapsamında 15 bin sözleşmeli adayın işlemleri tamamlanmıştı. Şimdi kalan kontenjan takip ediliyor. Peki, 2025 öğretmen atama takvimi belli oldu mu, kadrolar nasıl, başvurular nereden alınacak?

Öğretmen Atama Takvimi 2025: MEB-AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmış ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 7 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilmişti. Öğretmen atamalarında açıklanan branş dağılımına göre en yüksek kontenjan 4378 ile sınıf öğretmenliği olmuştu. Peki, MEB-AGS ile yapılacak 10 bin öğretmen ataması ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: 25 BİN ÖĞRETMEN ALIMINDA 2. ETAP!

15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 25 bin öğretmen atamasında 15 bin aday sözleşmeli öğretmen 10 bin aday ise Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi için ayrılmıştı.

İlk etaptaki alımda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilmişti. Sırada 10 bin öğretmen atama var.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

MEB AGS sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak. Öğretmen atama için de gözler MEB duyurularına dönecek.

İşte, son atamada paylaşılan kadro ve branş dağılımı:

ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI (15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI)

25 bin öğretmen ataması kapsamında ilk etapta yapılan 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı MEB tarafından paylaşılmıştı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği olmuştu.

TAM LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmen Atama Takvimi 2025: MEB-AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz