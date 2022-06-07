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Giriş Tarihi: 7.6.2022 11:34

Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? 2022 MEB Öğretmen ataması ve takvimi

Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? 2022 MEB Öğretmen ataması ve takvimi

Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına ait takvimi duyurdu. Milyonlarca öğretmen adayı atamalarla ilgili güncel açıklamaları takip ediyordu. Bakan Özer’den eğitim gündemine ilişkin değerlendirmeler yapılırken öğretmen atamalarının 2022-2023 eğitim-öğretim yılına yetişeceğini duyurdu. Özer '' Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz'' sözlerine yer verdi. Böylelikle, Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? 2022 MEB Öğretmen ataması ve takvimi ne zaman sorusu yanıt buldu. İşte MEB öğretmen atama son durum

Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika açıklaması bugün geldi. Binlerce öğretmen adayı öğretmen ataması için gelecek son dakika açıklamalarını takip etmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz aylarda öğretmen ataması ile alakalı önemli açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamaların ardından "Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 Öğretmen atama takvimi MEB ile açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bilgiler…

MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamaları ile ilgili şunları söyledi:

"Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimi müsterih olsunlar. Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'si İstanbul'a atamayı planlıyoruz. 2022-2023'e bu atamayı yetiştireceğiz. Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak."

ÖĞRETMEN ATMASI OLACAK MI?

Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'sini İstanbul'a atamayı planlıyoruz.

Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramı ile birleştirdik.

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Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? 2022 MEB Öğretmen ataması ve takvimi
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