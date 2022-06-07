Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? 2022 MEB Öğretmen ataması ve takvimi

Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika açıklaması bugün geldi. Binlerce öğretmen adayı öğretmen ataması için gelecek son dakika açıklamalarını takip etmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz aylarda öğretmen ataması ile alakalı önemli açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamaların ardından "Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 Öğretmen atama takvimi MEB ile açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bilgiler…