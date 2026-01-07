ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: MEB AGS 10 bin öğretmen atamaları ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı 10 bin öğretmen atamasına ilişkin takvim merakla bekleniyor. İlk kez uygulanacak AGS puanı, öğretmen alım sürecine yeni bir model getirecek. Güncellenen ihtiyaç tablosuna göre branş kontenjanlarının yakında açıklanması öngörülüyor. Peki, MEB AGS 10 bin öğretmen atamaları ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu? İşte detaylar...