ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: MEB AGS 10 bin öğretmen atamaları ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı 10 bin öğretmen atamasına ilişkin takvim merakla bekleniyor. İlk kez uygulanacak AGS puanı, öğretmen alım sürecine yeni bir model getirecek. Güncellenen ihtiyaç tablosuna göre branş kontenjanlarının yakında açıklanması öngörülüyor. Peki, MEB AGS 10 bin öğretmen atamaları ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu? İşte detaylar...
MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
24 Kasım'da yapılan 15 bin öğretmen atamasının ardından gündem, 10 bin öğretmen atamasına döndü. Şu anda atama takvimi açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarih duyurusu yaptığında ayrıntılar paylaşılacak.
BAKAN TEKİN DUYURDU
Bakan Yusuf Tekin, her yıl kasım ayında branş bazlı ihtiyaç tablosunun güncellendiğini belirtti. Aralık ayının ilk yarısında hangi branştan kaç öğretmene ihtiyaç duyulduğunun açıklanmasının planlandığını ifade etti. Tüm branşların eşit önemde olduğunu vurgulayan Tekin, kontenjanların AGS başarı kriterleriyle birlikte duyurulacağını söyledi.