Giriş Tarihi: 7.01.2026 15:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı toplam 25 bin kişilik kontenjanın ilk ataması geride kalırken, sıra ikinci aşamaya geldi. 13 Temmuz 2025’te açıklanan AGS sonuçlarının ardından yapılması öngörülen 10 bin kişilik yeni atama için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Peki, MEB AGS 10 bin öğretmen atamaları ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: MEB AGS 10 bin öğretmen atamaları ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı 10 bin öğretmen atamasına ilişkin takvim merakla bekleniyor. İlk kez uygulanacak AGS puanı, öğretmen alım sürecine yeni bir model getirecek. Güncellenen ihtiyaç tablosuna göre branş kontenjanlarının yakında açıklanması öngörülüyor. Peki, MEB AGS 10 bin öğretmen atamaları ne zaman, kadro ve branşlar belli oldu mu? İşte detaylar...

MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

24 Kasım'da yapılan 15 bin öğretmen atamasının ardından gündem, 10 bin öğretmen atamasına döndü. Şu anda atama takvimi açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarih duyurusu yaptığında ayrıntılar paylaşılacak.

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

10 bin öğretmen ataması için branş kontenjanları henüz kesinleşmedi. AGS sonuçları ve ihtiyaç duyulan alanlar dikkate alınarak branşlara göre planlama yapılacak. Öğretmen adayları, açıklanacak kılavuzla kontenjan ve başvuru detaylarına ulaşabilecek.

BAKAN TEKİN DUYURDU

Bakan Yusuf Tekin, her yıl kasım ayında branş bazlı ihtiyaç tablosunun güncellendiğini belirtti. Aralık ayının ilk yarısında hangi branştan kaç öğretmene ihtiyaç duyulduğunun açıklanmasının planlandığını ifade etti. Tüm branşların eşit önemde olduğunu vurgulayan Tekin, kontenjanların AGS başarı kriterleriyle birlikte duyurulacağını söyledi.

