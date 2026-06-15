Öğretmen eşi ve kayınpederini kurşun yağdırarak katletmişti! Caninin ifadesi kan dondurdu: Kayınpederim ‘Ben karışmam’ deyince…

"SÜREKLİ TAYİN İSTİYORDU"

Orhan Bulak, polisteki ifadesinde, "Tayin meselesi yüzünden daha önce de tartışmıştık. Sürekli tayin istiyordu. Kahvaltı yaptığımız esnada yine aynı konu açıldı ve tartıştık. Eşimin hesabında bulunan 1,5 milyon lira ortak hesabımızdı. Paranın yarısının bana verilmesini istedim, eşim kabul etmedi. Ben de kayınpederime 'Kızına söyle paranın yarısını versin' dedim. Kayınpederim de 'Ben karışmam' deyince tartışma şiddetlendi. Kayınpederim üstüme gelince kendimi savunma amaçlı ateş ettim" dedi. Orhan Bulak, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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