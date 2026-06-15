Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen eşi ve kayınpederini kurşun yağdırarak katletmişti! Caninin ifadesi kan dondurdu: Kayınpederim ‘Ben karışmam’ deyince…
Giriş Tarihi: 15.06.2026 12:17

Öğretmen eşi ve kayınpederini kurşun yağdırarak katletmişti! Caninin ifadesi kan dondurdu: Kayınpederim ‘Ben karışmam’ deyince…

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde dün meydana gelen olayda coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, önce kayıpederi Cafer Tayyar Öztürk'e sonra da balkondan kaçmaya çalışan din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak’a kurşun yağdırdı. Dehşet saçan caninin cinayetleri 3 küçük çocuğunun gözü önünde işlediği ortaya çıkarken polisteki ifadesi kan dondurdu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Öğretmen eşi ve kayınpederini kurşun yağdırarak katletmişti! Caninin ifadesi kan dondurdu: Kayınpederim ‘Ben karışmam’ deyince…
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Olay, dün saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak, kendisinden habersiz babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak ile kahvaltı sırasında tartışmaya başladı.

3 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞET SAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfeği alan Orhan Bulak, yaşları 2 ile 9 arasındaki 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e, ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş açtı.

EŞİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese ekipler yönlendirildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri Orhan Bulak'ı apartman girişinde yakaladı. Daireye çıkan sağlık ekibi, Cafer Tayyar Öztürk ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Orhan Bulak ise emniyete götürüldü.

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"SÜREKLİ TAYİN İSTİYORDU"

Orhan Bulak, polisteki ifadesinde, "Tayin meselesi yüzünden daha önce de tartışmıştık. Sürekli tayin istiyordu. Kahvaltı yaptığımız esnada yine aynı konu açıldı ve tartıştık. Eşimin hesabında bulunan 1,5 milyon lira ortak hesabımızdı. Paranın yarısının bana verilmesini istedim, eşim kabul etmedi. Ben de kayınpederime 'Kızına söyle paranın yarısını versin' dedim. Kayınpederim de 'Ben karışmam' deyince tartışma şiddetlendi. Kayınpederim üstüme gelince kendimi savunma amaçlı ateş ettim" dedi. Orhan Bulak, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA

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Öğretmen eşi ve kayınpederini kurşun yağdırarak katletmişti! Caninin ifadesi kan dondurdu: Kayınpederim ‘Ben karışmam’ deyince…
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