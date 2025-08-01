2025 ÖĞRETMEN İL DIŞI TERCİHLERİ: Mazeret nedeniyle yer değiştirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2025 yılı öğretmen mazeret tayin sürecinde tercih aşaması gündemde. Yaz tatili döneminde gerçekleştirilen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvim işlemeye devam ediyor. MEBBİS üzerinden ön başvurularını tamamlayan kadrolu öğretmenler, şimdi ikinci aşama olan tercih işlemleri için hazırlık yapıyor. Peki, 2025 öğretmen il dışı mazeret tayini tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? İşte tercih ekranı ve sürece dair detaylar.
ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
Tercih başvuruları, 31 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak ve 5 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.00'da sona erecek.
ÖĞRETMEN İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.
Başvuruların ikinci aşamasında eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak.
ÖĞRETMEN İL DIŞI MAZERETE BAĞLI ATAMA TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMALAR HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK
2025 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak, yerleştirme işlemleri hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecek.
Hizmet puanı eşit olan öğretmenler arasında öncelik sırasıyla; öğretmenlikte daha uzun süre görev yapanlara ve mesleğe daha erken başlayanlara verilecek. Tüm kriterlerin eşitliği durumunda ise bilgisayar kurası devreye girecek.
Öte yandan, hizmet puanlarının hesaplanmasında 5 Ağustos 2025 tarihi, hizmet süresinin belirlenmesinde ise 31 Aralık 2025 tarihi esas alınacak.
ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ÖĞRETMEN İL DIŞI MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, öğretmenlerin atama işlemleri 6 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar, MEB'in resmi internet adresi personel.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.
Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılma süreci ise 7 Ağustos itibarıyla başlayacak.