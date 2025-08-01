2025 ÖĞRETMEN İL DIŞI TERCİHLERİ: Mazeret nedeniyle yer değiştirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2025 yılı öğretmen mazeret tayin sürecinde tercih aşaması gündemde. Yaz tatili döneminde gerçekleştirilen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvim işlemeye devam ediyor. MEBBİS üzerinden ön başvurularını tamamlayan kadrolu öğretmenler, şimdi ikinci aşama olan tercih işlemleri için hazırlık yapıyor. Peki, 2025 öğretmen il dışı mazeret tayini tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? İşte tercih ekranı ve sürece dair detaylar.