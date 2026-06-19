Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen katiline 37 yıl hapis cezası
Giriş Tarihi: 19.06.2026

Öğretmen katiline 37 yıl hapis cezası

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Öğretmen katiline 37 yıl hapis cezası
  • ABONE OL
İstanbul Çekmeköy'de lisede öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren ve 6 kişiyi yaralayan F.S.B.'nin (17), 126 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık F.S.B'nin Fatma Nur Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 24 yıl hapis cezasına çevrilmesine karar verildi. Heyet, sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme, sanık F.S.B'yi diğer mağdurlara yönelik işlediği çeşitli suçlardan dolayı ise toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi. Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık F.S.B. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, bazı dijital materyallerin delil olarak saklanmasına karar verdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#FATMA NUR ÇELİK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmen katiline 37 yıl hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA