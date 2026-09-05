Öğretmen önlüklerinin modelleri belli oldu

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin okullarda kullanacağı önlüklerin standartlarını belirledi. Hazırlanan "Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu" ile önlüğün kumaşından rengine, cep sayısından kol ve yaka biçimine kadar ayrıntılar tek tek belirlendi. İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ölçüler oluşturulurken, okul öncesi öğretmenlerine ise çocuklarla çalışırken hareket kolaylığı sağlayacak farklı bir model hazırlandı. MEB, önlüklerin yalnızca bir kıyafet değil, öğretmenlik mesleğinin kurumsal kimliğinin bir parçası olmasını hedefliyor. Kılavuzda öğretmenlerin mesleklerini rahat ve işlevsel çalışma koşullarında sürdürmelerinin eğitim ortamlarının niteliği ve mesleki aidiyet duygusu açısından önem taşıdığı belirtildi. Tasarımlarda günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınırken, önlüklerin rahat ve işlevsel olmasının yanı sıra sade ve estetik olması da esas alındı.

BEYAZ VE 3 CEPLİ

İlkokul, ortaokul ve liselerde kullanılacak öğretmen önlüklerinin rengi beyaz olarak belirlendi. Alpaka önlük kumaşından üretilecek önlüklerde yüzde 75 polyester, yüzde 25 viskon kullanılacak. Kumaşın birim alan kütlesi ise 175 gram/metrekare olacak. Önlüklerde biri sol göğüste, ikisi alt sağ ve solda olmak üzere toplam üç cep bulunacak. Kollar iki parçadan oluşan reglan tipinde tasarlanacak ve kol içinde katlama apoleti yer alacak. Önlüklerde beşi önde, ikisi kollarda olmak üzere paslanmaz çıtçıtlar kullanılacak. Yaka ise apaj yaka olacak. Önlükler S, M, L, XL ve XXL olmak üzere 5 bedende hazırlanacak.

MİNİKLERE KANGURU CEP

Okul öncesinde ise öğretmenin çalışma koşullarına uygun farklı bir model kullanılacak. Kadın ve erkek anaokulu öğretmenleri için ortak olarak hazırlanan önlükte, klasik modeldeki üç cep yerine biri göğüste, diğeri büyük "kanguru cep" olmak üzere iki cep bulunacak. Bu önlüklerde de beyaz renk ile yüzde 75 polyester ve yüzde 25 viskondan oluşan alpaka kumaş kullanılacak. Etek, yaka ve kol kenarlarının nasıl dikileceği dahi teknik standartlara bağlandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör