“Öğretmen sınıfta olsaydı oğlum ölmeyecekti”

Geçtiğimiz yıl 28 Mayıs günü merkez Selçuklu ilçesindeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda meydana gelen olayda, Yusuf Taşkın öğretmeni sınıfta yokken sınıf arkadaşı M.İ.Ç. (10) tarafından boğazının sıkılması nedeniyle nefessiz kaldı. Taşkın ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Yusuf 1,5 süren tedavisinin ardından 11 Temmuz günü hayata gözlerini yumdu. Yusuf'un ağabeyi Mustafa'nın da (14), Nisan 2024'te başka bir okulun bahçesinde arkadaşı ile tartışmış, tartışma sırasında fenalaşan Mustafa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesini kararı ile müdür ve müdür yardımcısı hakkında da soruşturma izni verildi. Ancak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında okul müdürü Şah Hüseyin P. ve nöbetçi müdür yardımcısı Cemil E. hakkında kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi.

SORUMSUZ ÖĞRETMENE 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sınıf öğretmeni Adıgüzel Akbak hakkındaki soruşturmada tamamlandı. Akbak hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Akbak'ın ders bitme saatinin 12.10 olmasına rağmen 11.58'de müdür yardımcısı veya müdüre bilgi verip, izin almaksızın okul dışına çıkıp, 12.12 sıralarında okul binasına girdiği, öğretmenin okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliği ile kendisine tebliğ edilen nöbet talimatnamesi gereği görevinin gereklerine aykırı hareket edip, ders bitiminden önce hiçbir yetkiliye haber vermeden okulu terk ettiği, aynı zamanda kat nöbetçisi olması ve nöbet talimatnamesi gereği öğle arası molası verildikten sonra nöbet işlemlerini yerine getirmesi gerekirken görevinin gereklerine aykırı hareket edip, Yusuf'un aynı sınıftaki arkadaşı tarafından ölümü ile sonuçlanan olayı müdür yardımcısı K.A'dan öğrenene kadar hiçbir şekilde kontrol dahi etmediği, hem sınıf öğretmenliği hem de kat nöbetçiliği görevlerinin gereklerine aykırı hareketleri sonucunda Yusuf'un ölümü ile sonuçlanan olayın meydana gelmesinde 'görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği sabittir denildi.

'BİR SIKINTI OLMAZ DİYE DÜŞÜNDÜM'

Adıgüzel Akbak ifadesinde, öğrencilere mezuniyet hediyesi olarak tatlı almak için ders bitiminden 10 dakika önce sınıftan ayrıldığını, ayrılmadan önce nöbetçi müdür yardımcısına bilgi vermediğini, ders bitimine yakın olduğu için herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşündüğünü söyledi.

ÖĞRETMENE 3 AY HAPİS CEZASI

Konya 11. Asliye Ceza Mahkemesince basit yargılama usulüne göre yargılaması yapılan Adıgüzel Akbak'a alt hadden 6 ay hapis cezası verilirken bu cezada 'iyi hal' indirimi ile 5 aya, basit yargılama usulü uygulandığından da 3 ay 22 güne düşürüldü. Akbak hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmedildi.

'ÇOCUĞUM ÖLDÜĞÜ İLE KALMASIN'

Bu karara itiraz ettiklerini belirten acılı baba Ramazan Taşkın, "Bir öğretmenin görevini yapmaması nedeniyle ben 10 yaşındaki Yusuf'umu kaybettim. Sınıfta olsaydı bunlar yaşanmayacaktı. Cezası bu olmamalı. Bu ceza değil resmen ödül. Çocuğum öldüğü ile mi kalacak? Adalet yerini bulsun. Burada kim suçluysa cezasını çeksin. Bizim evimize ateş düştü başka evlere ateş düşmesin" dedi.