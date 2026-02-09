Öğretmene hapis! Demir çubuk ‘silah’ sayıldı

Olay, 2 yıl önce Beylikdüzü'nde bir İlkokulda meydana geldi. İlkokul öğrencisi 7 yaşındaki E.S.'nin kolunda ve başında darp izleri oluştuğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Anne Özlem S., öğretmen Zabit D.'nin kendisini arayarak "Oğlunun koluna çubukla dokundum, çok ağlıyor" dediğini, okula gittiğinde çocuğunun kolunda demir çubuk izi ve kafasında şişlik gördüğünü anlattı. Hastanede düzenlenen raporda yaralanmanın "başka bir şahıs tarafından darp ve çarpma" sonucu oluştuğu belirtildi. Öğretmen ise ilk aşamada, çubuğun elinden düşmesiyle olayın meydana geldiğini savundu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

Hastane polisinin tuttuğu tutanak ve adli raporun ardından dosya Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne taşındı. Anne ve babanın şikâyeti üzerine öğretmen Zabit D. hakkında adli süreç başlatıldı.

DURUŞMADA İFADELER VERİLDİ

Başlatılan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından dava süreci başladı. Büyükçekmece 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık öğretmen Zabit D., çubuğu ders anlatımında kullandığını, açılması için salladığını ve öğrencinin koluna çarptığını öne sürdü.

Ancak sosyal çalışmacı eşliğinde dinlenen küçük E.S.'nin beyanı mahkemenin seyrini değiştirdi. Küçük çocuk, öğretmenin kendisine sopayla vurduğunu, ardından müdürün yanına götürüldüğünü ve "Annen gelince yanlışlıkla oldu diyeceksin" denildiğini anlattı.

SOSYAL ÇALIŞMA UZMANI "İFADESİ GÜVENİLİR"

Mahkemede yer alan Sosyal çalışma uzmanı, çocuğun beyanının açık, tutarlı ve güvenilir olduğunu mahkemeye bildirdi. Anne ve baba da olayın kaza olmadığını belirterek şikâyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

SAVCININ MÜTALAASI

Savcılık tarafından olayla ilgili mütalaa verildi. Mütalaada Cumhuriyet savcısı, adli raporlar ve mağdur beyanlarını birlikte değerlendirerek öğretmenin sınıf içindeki otoritesini kullanarak öğrenciye çubukla vurduğunun sabit olduğunu belirtti ve kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEME DEMİR ÇUBUĞU 'SİLAH' SAYDI

Yapılan duruşmanın ardından mahkeme, olayın kaza olmadığına hükmetti. Kararda, öğretmenin eyleminin TCK 86/3-e kapsamında, yani silahla kasten yaralama suçu olduğuna karar verildi. Bu kapsamda demir çubuk, mahkeme tarafından suçta kullanılan silah niteliğinde alet olarak kabul edildi ve TCK 54/1 gereğince el konulmasına karar verildi.

ÖĞRETMEN CEZA ALDI

Bu kararların ardından öğretmen Zabit D. hakkında önce 6 ay hapis cezası verildi. Artırım uygulanarak ceza 9 aya çıkarıldı. İndirimle ceza 7 ay 15 gün hapis olarak belirlendi. Öğretmenin sabıkasız oluşu ve kişisel durumu dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Öğretmen Zabit D. 5 yıl denetime tabi tutulacak. Alınan bu kararın ardından dosya Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi.