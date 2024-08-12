Öğretmene yapay zeka eğitimi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'den itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Yeni müfredatta yapay zekâyla ilgili seçmeli dersler ve materyaller sunulacak. Öğrenciler, seçmeli derslerde yapay zekâ kavramını, işleyişini, uygulama alanlarını öğrenecek. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce öğretmenlere yapay zekâyı etkin kullanabilmeleri için eğitimler verildi. Yaygın olarak kullanılan yapay zekâ araçlarını tanıtan bir kitap hazırlanarak öğretmenlere sunuldu. Böylelikle öğretmenlerin alandaki yetkinlikleri artırıldı.