Öğretmeni madde bağımlısı otostopçu öldürmüş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan öğretmen Yasin Kayran'ın (24), aracına aldığı madde bağımlısı Ahmet Elçi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.Olay, pazar günü öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde meydana geldi. Çiftçilerin cesedini fıstık bahçesinde bulduğu kişinin öğretmen Yasin Kayran olduğu belirlendi. Yeni nişanlandığı öğrenilen Yasin Kayran'ın cenazesi, otopsinin ardından oprağa verildi. Cinayette kurban gittiği belirlenen öğretmenin ölümüyle ilgili özel olarak oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü. Cinayet şüphelisi Ahmet Elçi'nin, Kayran'a ait 63 EN 574 plakalı otomobili gasbederek olay yerinden kaçtığını belirleyen JASAT ekipleri, Elçi'yi kanlı elbiseler içinde öğretmene ait cüzdan para ve suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.