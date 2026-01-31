Haberler Yaşam Haberleri Öğretmenin feci ölümü
Erzurum'da evinini camlarını silerken 3'üncü kattan düşen öğretmen Ülkühan Atmaca hayatını kaybetti. Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yaşanan olayda İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ülkühan Atmaca 3'üncü kattaki evinin pencere camlarını silerken çıktığı merdivenden dengesini kaybedip zemine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve ambulans sevk edildi. Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ülkühan Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
