Öğretmenler Günü’nde atama müjdesi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğretmen istihdam politikaları ve öğretmen atamaları hakkında bilgilendirme notu yayınladı. DMM, bu yıl 24 Kasım'da yapılacak 15 bin öğretmen atamasıyla atanmış öğretmen sayısının 1 milyon 49 bin 564'e çıkacağını belirtti.MEB'in öğretmen istihdamında planlı ve veriye dayalı bir yaklaşım benimsediğini ve öğretmen ihtiyacının belirlenmesi, kadro planlaması, alan bazlı atama politikaları ve yükseköğretim programlarıyla uyumlu projeksiyonların oluşturulması gibi süreçleri bütüncül bir yapıda yürüttüğünü ifade eden DMM, yapılan atamalar sonucu Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan personel sayısının 1 milyon 34 bin 564'ü bulduğunu bildirdi.Bu yıl 24 Kasım'da yapılacak 15 bin öğretmen atamasıyla bu sayının 1 milyon 49 bin 564'e çıkacağı bilgisi paylaşıldı. 2025 öğretmen atamalarında en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği olarak belirlendi.Öte yandan DMM, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 numaralı kararına göre öğretmen atamalarının adayların mesleki tercihlerinden yalnızca biri olduğuna ve adayların mesleki tercih ve imkânlarını öğretmenlik dışında da değerlendirmesinin mümkün olduğuna dikkat çekti. DMM, bilgi notunda konuya ilişkin "Dolayısıyla KPSS (Eğitim Bilimleri) sınavına giren tüm adayların, çeşitli mecralarda 'atanamayan öğretmen' olarak tanımlanması da doğru görülmemektedir" ifadelerine yer verdi.