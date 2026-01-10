Öğretmenlere 12 yıl şartı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, 16 Haziran 2023 tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenler için zorunlu çalışma süresi 3 yıl olacak. Ayrıca öğretmenler aynı kurumda azami 12 yıl görev yapabilecek. Bu süreyi dolduran öğretmenlerin atamalarında, hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak. Süresini dolduranlar ihtiyaç olan okullara atanacak. Dezavantajlı bölgelerde görev yapanlara daha yüksek puan verilecek. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, 1 Eylül 2026'ya kadar 3'üncü hizmet bölgesi sayılacak.