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Giriş Tarihi: 8.12.2023

Öğretmenlere ‘alan değişikliği’ müjdesi

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Öğretmenlere ‘alan değişikliği’ müjdesi
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği işlemleri için duyuru yayımlandı. Alan değişikliği için başvurular 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak, atama işlemleri 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

ATAMALAR 26 ARALIK'TA
Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme başvuruları, tercihe sunulan alanlarda il içinde yapılabilecek. Kontenjanlar, bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlük çekilen 5 ve 6'ncı hizmet alanlarında yer alan eğitim kurumları arasından belirlendi. Başvurular, 18-22 Aralık arasında MEBBİS üzerinden alınacak, atama işlemleri 26 Aralık 2023'te gerçekleştirilecek.



Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak. Bakanlığın "2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu"na göre öğretmenler, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ek çizelge doğrultusunda mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlar için duyuru kapsamında alan değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

MÜFREDATTA SONA GELİNDİ
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tekin, ders sürelerinde kısalma olmayacağını, sadeleştirmenin yalnızca müfredatta gerçekleştirileceğini belirtti. Müfredat değişikliğiyle ilgili çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirten Tekin, bir dahaki kabine toplantısına kadar bu konudaki detayları paylaşacaklarını söyledi.

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Öğretmenlere ‘alan değişikliği’ müjdesi
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