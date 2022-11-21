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Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:54 Son Güncelleme: 21.11.2022 10:54

Oje Abdesti Engeller Mi? Ruj ve Oje İle Abdest Alınır Mı, Kabul Olur Mu, Tırnak Boyası Suyu Geçirir Mi?

Oje abdesti engeller mi sorusu hemen hem tüm kadınların aklına gelmiş bir sorudur. Konu ile ilgili birçok kaynakta açıklayıcı bilgi mevcuttur. Oje abdest geçirir mi konusunda gerekli değerlendirme diyanet tarafından da yapılmıştır. Oje ve ruj ile ilgili değerlendirme yapılırken ilgili materyalin suyu geçirip geçirmediğine bakmak gerekir. Ruj ve oje ile abdest alınır mı sorusunun cevabını sizler için derledik.

Oje Abdesti Engeller Mi? Ruj ve Oje İle Abdest Alınır Mı, Kabul Olur Mu, Tırnak Boyası Suyu Geçirir Mi?

Oje abdesti engeller mi sorusuna cevap ararken Kur'an ve sünnet ekseninde gerekli değerlendirmenin yapılması gerekir. Din İşleri Yüksek Kurulu konu ile ilgili değerlendirme yaparken de bu bilgiler ışığında konuya netlik kazandırmıştır. Oje abdest geçirir mi sorusunun cevabını ilgili fetva sayfasında da görebilirsiniz. Kısa bir araştırma ile konu ile ilgili tereddüdünüzün kalmadığını göreceksiniz. Ruj ve oje ile abdest alınır mı araştırması yazımızın devamında.

Oje Abdesti Engeller Mi?

Hem abdest hem de gusül esnasında, yıkanması gereken tüm uzuvlara suyun temas etmesi gerekir. Burada kriter, yıkanması gereken yerlerin tamamının ıslanması, kuru kalmamasıdır. Aksi durumda abdest ya da gusül olmaz. Doğal olarak abdest alacak kişinin vücudunda, suyun deriye temas etmesini engelleyecek bir madde varsa da abdest geçerli değildir. Oje ve ruj da bu kapsamda değerlendirilen malzemeler arasındadır. Yani oje abdeste engeldir.

Din İşleri Yüksek Kurulu konu ile ilgili değerlendirme yaparken mesleğini icra ederken uzuvlarına boya bulaşanları müstesna tutmuştur. Örneğin tırnaklarına boya bulaşan boyacı ya da parmak aralarında çamur bulunan çiftçi, verilen fetvadan müstesnadır. Bu durum abdest almaya engel değildir. Abdeste engel olmadığı gibi gusül için de aynı durum söz konusudur.

Ruj ve Oje İle Abdest Alınır Mı?

Dinimizde isteğe bağlı olarak vücuda sürülen ruj, oje, dövme ya da takma tırnak gibi maddelerle abdest alınmayacağı belirtilmiştir. Bu tür maddeler suyun deriye temas etmesine engel olur. Doğal olarak üzerinde bu ürünlerden bir ya da birkaçı bulunan kişilerin abdesti geçerli değildir. Bu tür maddelerin abdest ya da gusülden önce vücuttan çıkarılması gerekir. Saça sürülen jöle gibi maddeler ise saç üzerinde tabaka oluşturmadığı için abdeste engel değildir.

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Oje Abdesti Engeller Mi? Ruj ve Oje İle Abdest Alınır Mı, Kabul Olur Mu, Tırnak Boyası Suyu Geçirir Mi?
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