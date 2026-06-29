Okan Müderrisoğlu’nun acı günü

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu'nun babası Kıbrıs Gazisi Cemil Müderrisoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin farklı kademelerinde uzun yıllar görev yapan Müderrisoğlu için Merkez Büyük Camii'nde cenaze namazı kılındı. Müderrisoğlu, Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Aile Kabristanı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Müderrisoğlu'nun cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı.

MESAİ ARKADAŞLARI DA KATILDI

Müderrissoğlu'nu acılı gününde mesai arkadaşları da yalnız bırakmadı. SABAH Yazı İşleri Koordinatörü Kemal Kök, SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Sabah.com. tr Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Özdemir, Turkuvaz Medya Yönetim Hizmetleri ve İdari İşler Koordinatörü Yaşar Dahil, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün katıldı. Cenaze törenine çelenk gönderen isimler arasında Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç da yer aldı.

TAZİYE MESAJLARI

Cemil Müderrisoğlu'nun vefat haberi sonrası yazılı açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu'nun muhterem babası Cemil Müderrisoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun" dedi. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ise "Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; başta Sayın Okan Müderrisoğlu olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.