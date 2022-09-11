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Giriş Tarihi: 12.9.2022

Okan’ın organları 4 hastaya can oldu

Karaman’da geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 30 yaşındaki Okan Eski, organları ile 4 hastaya umut olacak.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Okan’ın organları 4 hastaya can oldu

Bir hafta önce geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Okan Eski, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Eski'nin beyin ölümü gerçekleşti. Aile tarafından organlarının bağışlanması üzerine Eski'nin kalp, karaciğer ve böbrekleri alındı.

Eski'nin bir böbreği Konya'ya, kalp, karaciğer ve diğer böreği ise hava ambulansı ile Antalya'ya gönderildi.
Amca Şaban Eski, "Biz örnek olsun diye adım attık. Organları alanlara Allah'ım sağlıklı ömürler versin. Organ bağışı konusunda aileye öncülük ettik, yardımcı olduk. Onlarda organların verilmesini istedi. Gün gelir bizimde ihtiyacımız olabilir. Bütün insanların duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

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Okan’ın organları 4 hastaya can oldu
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