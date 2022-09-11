Okan’ın organları 4 hastaya can oldu

Bir hafta önce geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Okan Eski, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Eski'nin beyin ölümü gerçekleşti. Aile tarafından organlarının bağışlanması üzerine Eski'nin kalp, karaciğer ve böbrekleri alındı.



Eski'nin bir böbreği Konya'ya, kalp, karaciğer ve diğer böreği ise hava ambulansı ile Antalya'ya gönderildi.

Amca Şaban Eski, "Biz örnek olsun diye adım attık. Organları alanlara Allah'ım sağlıklı ömürler versin. Organ bağışı konusunda aileye öncülük ettik, yardımcı olduk. Onlarda organların verilmesini istedi. Gün gelir bizimde ihtiyacımız olabilir. Bütün insanların duyarlı olmasını istiyorum" dedi.