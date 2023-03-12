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Giriş Tarihi: 12.3.2023 12:13 Son Güncelleme: 12.3.2023 12:22

Okçular Vakfı’ndan Pazarcık’a oba kent

Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerden ilkinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’ne Okçular Vakfı tarafından oba kent kuruldu. Kırıkkale ve Koordinatör vali Bülent Tekbıyıkoğlu,  Oba kentte yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyerek yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Okçular Vakfı’ndan Pazarcık’a oba kent

Vali Tekbıyıkoğlu, "Okçular Vakfı tarafından kurulan Oba kentte kurulan çadırda her birinde banyoda bulunan 36 metrekare genişliğindeki 100 çadırda 700 depremzede kalabilecek. Ailelerimiz evlerine geçene kadar burada onlar misafir edeceğiz. Bu çadırlar depremzedelerimize yaz kış hizmet verecek. Özel izolasyonlu çadırlarda 2+1 odasının yanında ayrıca banyoda buluyor. Oba kentimize 100 adette tuvalet yerleştirdik" dedi.

Hilal şeklinde kurulan oba kentte çocuklar içinde özel olanlar olduğunu belirten Vali Tekbıyıkoğlu. "Obakent'te 24 saat depremzedelere ücretsiz wi-fi internet hizmeti sunacağız. Aynı zamanda geleneksel ve modern çocuk oyun alanları olacak. Yazlık sinema ile rehabilitasyon merkezi, kafeteryalar ve güvenlik noktası gibi alanlarımız olacak. Oba kent yönetim alanı ile de kentin ihtiyaçları an ve an takip edilecek. Oba kente birkaç gün içinde depremzedeleri kabul edeceğiz. Okçular vakfı ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Okçular Vakfı’ndan Pazarcık’a oba kent
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