Okçular Vakfı’ndan Pazarcık’a oba kent

Vali Tekbıyıkoğlu, "Okçular Vakfı tarafından kurulan Oba kentte kurulan çadırda her birinde banyoda bulunan 36 metrekare genişliğindeki 100 çadırda 700 depremzede kalabilecek. Ailelerimiz evlerine geçene kadar burada onlar misafir edeceğiz. Bu çadırlar depremzedelerimize yaz kış hizmet verecek. Özel izolasyonlu çadırlarda 2+1 odasının yanında ayrıca banyoda buluyor. Oba kentimize 100 adette tuvalet yerleştirdik" dedi.

Hilal şeklinde kurulan oba kentte çocuklar içinde özel olanlar olduğunu belirten Vali Tekbıyıkoğlu. "Obakent'te 24 saat depremzedelere ücretsiz wi-fi internet hizmeti sunacağız. Aynı zamanda geleneksel ve modern çocuk oyun alanları olacak. Yazlık sinema ile rehabilitasyon merkezi, kafeteryalar ve güvenlik noktası gibi alanlarımız olacak. Oba kent yönetim alanı ile de kentin ihtiyaçları an ve an takip edilecek. Oba kente birkaç gün içinde depremzedeleri kabul edeceğiz. Okçular vakfı ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.