Okmeydanı-TEM Bağlantı yolunda kaza!

Kazada, para nakil aracı sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralı sürücüyü ambulansa alarak Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.