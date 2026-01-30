Haberler Yaşam Haberleri Tavuk kümesinde gelen öksürük ekipleri alarma geçirdi: 44 yıl hapisle aranan firari yakalandı
Giriş Tarihi: 30.01.2026 13:43

Tavuk kümesinde gelen öksürük ekipleri alarma geçirdi: 44 yıl hapisle aranan firari yakalandı

İzmir’de silahlı yağma suçundan 44 yıl hapis cezasıyla aranan E.A. (49) isimli şüpheliyi tavuk kümesinden gelen ses yakalattı. Firari E.A. kümeste saklanırken öksürünce ekiplerin dikkatini çekti. Kümese giren polis E.A.’yı kıskıvrak yakalamayı başardı. E.A. cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
Tavuk kümesinde gelen öksürük ekipleri alarma geçirdi: 44 yıl hapisle aranan firari yakalandı
  • ABONE OL

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan E.A.'nın (49) bir depoda saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin depoda arama yaptığı esnada, yapının bitişiğinde bulunan tavuk kümesinden öksürük sesi geldi.

YAĞMA SUÇUNDAN 44 YIL HAPİS CEZASI

Durumdan şüphelenen ekipler, kümeste yaptıkları kontrolde samanların arasına gizlenmiş E.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın yapılan UYAP sorgusunda; Adana Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Silahla Yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 44 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Tavuk kümesinde gelen öksürük ekipleri alarma geçirdi: 44 yıl hapisle aranan firari yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz