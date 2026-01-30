Tavuk kümesinde gelen öksürük ekipleri alarma geçirdi: 44 yıl hapisle aranan firari yakalandı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan E.A.'nın (49) bir depoda saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin depoda arama yaptığı esnada, yapının bitişiğinde bulunan tavuk kümesinden öksürük sesi geldi.