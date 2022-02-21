Okuduğu kitap hayatını değiştirdi! Bu evden 4 yıldır hiç çöp çıkmadı





Doğal kaynakların hızla tükenmesi, iklim krizi, global çapta yaşanan ekonomik kriz insanlığa "İsrafa dur de" çağrısı yapıyor. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan isimlerden biri de Ankara'da yaşayan Ceren Özcan Tatar. İnanması güç olsa da Tatar'ın evinden tam 4 yıldan bu yana hiç çöp çıkmadı.