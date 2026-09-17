Okul bahçesinde dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp kaçtı

Olay, öğle saatlerinde Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Buse Akgün Gök (26), eğitim gören çocuğunu almak için okula geldi. Diğer velilerle birlikte okul bahçesinde bekleyen Buse Akgün Gök'ün yanına, boşanma aşamasındaki eşi Bayram Gök geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Gök eşini bıçakla yaraladı. Şüpheli, olayın ardından araçla okuldan uzaklaşarak kaçtı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Buse Akgün Gök, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden araçla kaçan şüpheli Bayram Gök'ün yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör