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Giriş Tarihi: 19.07.2026 11:45

Okul bahçesindeki rant cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu: Müebbet hapis cezaları kesinleşti

İstanbul Ümraniye'de 2017'de okul bahçesinde veli kaydı ve servis ihalesi yüzünden çıkan, servis şoförü Cüneyt Elik’in hayatını kaybettiği silahlı çatışmaya ilişkin davada Yargıtay, sanıklara verilen müebbet hapis cezalarını onadı. Sanıkların "meşru müdafaa" ve "haksız tahrik" indirim taleplerini reddeden Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin "planlı ve fikir birliği içinde kasten öldürme" gerekçesiyle verdiği cezaları hukuka uygun bularak kesinleştirdi.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Okul bahçesindeki rant cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu: Müebbet hapis cezaları kesinleşti
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İstanbul Ümraniye'deki Fatih İlkokulu bahçesinde 5 Eylül 2017'de okul servis taşımacılığı nedeniyle aralarında uzun süredir husumet bulunan iki rakip firmanın yönetici ve çalışanları, okul bahçesinde velilerden kayıt toplamak amacıyla kurulan stant önünde karşı karşıya geldi. "Burada size ekmek yedirmeyeceğiz" diyerek başlayan tartışma kısa sürede silahların demir levyelerin havada uçuştuğu bir çatışmaya döndü. Öğretmenler kurulu toplantısı yapan okul idarecileri ile kayıt yaptırmaya gelen velilerin gözleri önünde patlayan silahlardan çıkan çatışmada iki çocuk babası servis şoförü Cüneyt Elik'e isabet etti. Göğsünden ağır yaralanan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan emniyet güçleri, kısa süre sonra kaçan 3 şüpheliyi yakaladı.

KALABALIĞI DAĞITMAK İÇİN ATEŞ ETTİĞİNİ SAVUNDU

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanıkların pişkin savunmaları ise bu kadarına da pes dedirtti. Maktul Cüneyt Elik'in katil zanlısı Kerem Beyazıt savunmasında, "Arkamdan bana ateş ediliyordu. Önümde de Cüneyt silahını bana doğrultmuştu. Korku ve panik içinde kimseyi hedef almadan bir kez tetiğe bastım. Silah patlayınca olay yerinden kaçtım" iddiasında bulundu. Diğer sanık Eyüp Aygün ise olay yerinde sadece kalabalığı dağıtmak için havaya ateş ettiğini, kimseye zarar vermediğini ileri sürdü. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların olay yerine planlı, araçlarla ve ağır silahlarla geldiklerini, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek maktulü kasten öldürdüklerini açıkladı. Mahkeme, sanıklar Eyüp Aygün ve Kerem Beyazıt'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, kavgaya demir levyeyle dahil olup Kerem Beyazıt'ı yaralayan Mehmet Aytekin'e ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Yerel mahkemenin kararı sonrası sanık avukatları, müvekkillerinin kendilerini koruduğunu iddia ederek "meşru müdafaa" ve "haksız tahrik" hükümlerinin uygulanması gerektiğini öne sürüp cezaların fazla olduğu gerekçesiyle dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Elik ailesinin avukatı ise sanıkların eylemlerinin nitelikli kasten öldürme suçundan değerlendirilmesini talep etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıkların eylemlerini kasten gerçekleştirdiğine, suç vasfı ile verilen cezaların hukuka uygun olduğuna hükmetti. Daire, olayda meşru savunma ve haksız tahrik şartlarının oluşmadığını olayın "planlı ve fikir birliği içinde" gerçekleştiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi. Böylece Eyüp Aygün ve Kerem Beyazıt hakkında verilen müebbet hapis cezaları ile Mehmet Aytekin'e verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.

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Okul bahçesindeki rant cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu: Müebbet hapis cezaları kesinleşti
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