Okul bahçesindeki rehine krizinde baba serbest bırakıldı, şantajcı tutuklandı!

Giriş Tarihi: 30.12.2025 21:24

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızına şantaj uygulayan ve ısrarla takip eden genci okul bahçesinde silahla rehin alan baba yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alındı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, işlemlerin ardından baba serbest bırakıldı, genç kıza şantaj uyguladığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Olay dün, Yahyakaptan Mahallesi Kızılay Sokak'taki lisenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir A.Y. (17) isimli kızı takip ederek tehdit eden U.C.A. (18), kızın okuduğu liseye geldi. Durumu fark eden kız, babası H.Y.'ye (43) haber verdi.

Bunun üzerine okula gelen H.Y., U.C.A'yı silahla rehin aldı. Durumu fark eden okul yönetimi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, H.Y. gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmezken, şüpheli ve rehin alınan genç ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



BABA SERBEST BIRAKILDI, GENÇ TUTUKLANDI


Olaya ilişkin gözaltına alınan baba H.Y. ile U.C.Y., ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden baba adli kontrolle serbest bırakılırken, U.C.Y. ise tutuklandı. U.C.Y.'nin genç kızı ısrarla takip ettiği ve şantaj uyguladığı öğrenildi.

Ayrıca suçta kullanıldığı tespit edilen bir tanesi kurusıkı olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi.

