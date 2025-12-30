Okul bahçesindeki rehine krizinde baba serbest bırakıldı, şantajcı tutuklandı!

Olay dün, Yahyakaptan Mahallesi Kızılay Sokak'taki lisenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir A.Y. (17) isimli kızı takip ederek tehdit eden U.C.A. (18), kızın okuduğu liseye geldi. Durumu fark eden kız, babası H.Y.'ye (43) haber verdi.
Bunun üzerine okula gelen H.Y., U.C.A'yı silahla rehin aldı. Durumu fark eden okul yönetimi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, H.Y. gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmezken, şüpheli ve rehin alınan genç ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.