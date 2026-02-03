Okul çevrelerine sıkı denetim

İstanbul'da yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından öğrenciler okullarına kavuşurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirildi. Polis ekiplerince Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Pendik, Şişli ve Ümraniye'deki bazı okulların çevrelerinde denetim noktaları oluşturuldu. Mobil okul timleri ile çocuk, asayiş, narkotik, önleyici hizmetler ve trafik şubelerinden ekiplerin katıldığı denetimde, servis araçları, otomobiller ve motosikletler durdurularak sürücülerin evrakları kontrol edildi. Ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin kimliğini inceleyerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.