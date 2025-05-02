Okul öncesi ve ergenlikte obezite tehlikesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Aycan, çocukluk çağı obezitesinin giderek arttığına dikkat çekti. Aycan, "Harcadığımızdan fazla enerji almak şeklinde tanımlanan obezite günümüzün önemli sorunu. 4-5 ve ergen yaş gurubunda obezite zirveye ulaşıyor. Hazır gıdalarla beslenen çocuklarda obezite riski yüksek seyrediyor. 5'te 1 çocuk normal kilosunun üzerinde. Annenin obez olması çocuk için de önemli risk faktörlerinden. Çocukken obezlerin yüzde 50'sinden fazlası erişkin yaşa da obez devam ediyor. Genlerimizde yatkınlık bulunabilir ama sağlıklı koşullar oluşturursak bunu önleyebiliriz" ifadesini kullandı.Obezitenin pek çok sağlık problemini beraberinde getirdiğini vurgulayan Aycan, "Artık çocukluk çağında bile tip 2 diyabet tanısı koyuyoruz. Çocuklarda yağ metabolizması bozuklukları, kolesterol yükselmeleri, hipertansiyon, sosyal izolasyon yaşanıyor. Kilosu fazla ergen kendini beğenmiyor, akran zorbalığına maruz kalabiliyor. Ruhsal sıkıntılar da meydana gelebiliyor. Obezite ergenliği öne çekebiliyor ya da geriye atabiliyor" diye konuştu.Annelerin hamilelik döneminden itibaren sağlıklı beslenmesinin önemine değinen Aycan, şunları söyledi: "Bebeklikten itibaren beslenme alışkanlığı doğru planlanmalı. Bebeğin tat duyusunu neye alıştırırsak obeziteyi o kadar önleriz. Örneğin hamileyken lahana tüketen annelerin bebekleri doğduğunda lahana görünce bile gülümsüyor. Onları sağlıklı tatlara alıştırmalıyız, çünkü çocuklukta kazanılan alışkanlıklar erişkinlikte de devam ediyor."Kilo vermek isteyenlere reçete de veren Aycan, porsiyonların yarıya indirilmesi, adımların ise iki kat artırılması tavsiyesinde bulundu. Aycan, "Önerileri bugünden itibaren hayata geçirin. Bir ayda 10 kilo vermek sağlıklı değil. Yola kiloyu koruyarak bile başlayabiliriz" dedi.