Okul saldırganının anne ve babasına dava

Kahramanmaraş
'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin de yaralandığı kanlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren ve olay günü hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli
'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında dava açılması talep edildi. Savcılık, babanın 'olası kast', annenin ise 'bilinçli taksir' hükümleri kapsamında cezalandırılmasını istedi. İddianamede tutuklu sanık Uğur Mersinli hakkında 10 kişiye yönelik 'olası kastla öldürme', 15 kişiye yönelik 'olası kastla yaralama' ile 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından dava açılması talep edildi. Anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanması istendi.