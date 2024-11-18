Okul servisinde dehşet: 2 ölü

İstanbul Pendik'te servis şoförü olan Binali K., servis aracında sevgilisi olduğu iddia edilen Güllü Ö.'yü tabancayla başından vurarak öldürdü. Daha sonra kendi kafasına ateş eden servis şoförü de hayatını kaybetti. İddiaya göre Güllü Ö. ile ilişki yaşayan Binali K., bu ilişkiyi öğrenen eşi tarafından evden kovuldu. Evden kovulmasından sorumlu tuttuğu Güllü Ö. ile sabah saatlerinde servis aracında tartışmaya başlayan Binali K., araçta taşıdığı silahı çıkararak Güllü Ö.'yü başından vurarak öldürdü. Ardından kardeşini arayıp yaşananları anlatan Binali K., silahla kendi kafasına ateş etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Güllü Ö.'nün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, ağır yaralanan Binali K. ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin işlendiği servis aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.