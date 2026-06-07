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Giriş Tarihi: 7.06.2026

Okul servisinin çarptığı scooter’lı genç öldü

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Faruk KÜÇÜK
Okul servisinin çarptığı scooter’lı genç öldü
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Gaziantep'te yaşayan Akyıldız ailesi, 4 ay önce Sakarya'ya taşındı. Ailenin 16 yaşındaki oğlu Muhammet Serkan Akyıldız geçen Pazartesi, scooter ile gezmeye çıktı. Ancak Turan Caddesinde kontrolden çıkan okul servisi, önce Muhammet Serkan Akyıldız'a ardından karşı yönden gelen otomobile çarptı. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren Muhammet Serkan Akyıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Erzurum'un Karayazı ilçesindeki İncesu Mevkiinde kontrolden çıkan E.İ'nin (58) kullandığı hafif ticari araç araziye devrildi. Kazada H.M. (67) N.İ.(52) ve Y.A.M. (2) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile beraberindeki D.Y. (31) L.M. (39) ve Z.P. (57) kentteki hastanelere kaldırıldı.

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