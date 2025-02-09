Okul servislerine ve trafikteki araçlara sıkı denetim

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin okul servislerinde güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde denetimleri arttırdı. 1 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında 111 bin 476 okul servisi denetlendi. Kurallara uymayan 12 bin 928 adet sürücü / araca işlem yapıldı.





487 BİN 127 ARACA / SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri 30 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında 3 Milyon 145 bin 753 aracı denetledi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 48 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 138 bin 335, Periyodik muayenesi yaptırılmamış 25 bin 496, Emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 701, Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 191 ve Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 986 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 487 bin 127 araca / sürücüye işlem yapıldı.





BAKAN YERLİKAYA'DAN UYARI

2024 yılında okul servis araçları toplam bin 674 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştığını hatırlatarak "Kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Okul servisi sürücülerine uyarı geldi. Bakan Yerlikaya, "Okul servisi sürücülerimiz, lütfen trafik kurallarına uyalım, sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.