Okul sevinci yarım kaldı

Aksaray'da, bir hafta önce ilkokula başlayan Aras Emir Uğur (6), şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybetti. Mevlit Özcan (34) yönetimindeki otomobil, önceki gün saat 18.00 sıralarında, Bağlar beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Dilberay Erdoğdu (23), Elmas Yıldız (57), Aras Emir Uğur (6) ile Tuğba Uğur (30) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aras Emir Uğur, dün sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük Aras Emir'in bu hafta önce ilkokula başladığı öğrenildi. Yurtta dün meydana gelen kazalardan bazıları şöyle:Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe Mahallesi'nde tarlada ilaçlama yapan Mehmet Çakmak'ın (53), eve dönerken kontrolünü kaybettiği otomobili, sulama kanalına düştü. Mehmet Ç. ve yanında bulunan oğlu Yusuf Sami Çakmak (17) ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.Kayseri'de, N.Ö. (19) idaresindeki otomobil ile B.Ö'nün (33) kullandığı motosiklet, Erkilet Bulvarı üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 50 metre sürüklenen ve ağır yaralanan motosikletin kadın sürücüsü hayatını kaybetti.Burdur'da K.H.U. (60) idaresindeki otomobil ile M.T.K'nin (22) kullandığı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Hafif ticari araçta bulunanlardan Hatice Uslu (94) yaşamını yitirdi.