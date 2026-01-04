Haberler Yaşam Haberleri Okulda dinlenme odasında rahatsızlanmıştı: Temizlik görevlisi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 4.01.2026 11:37

Okulda dinlenme odasında rahatsızlanmıştı: Temizlik görevlisi hayatını kaybetti!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde okulda temizlik görevlisi olarak çalışan genç kadın, geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Okulda dinlenme odasında rahatsızlanmıştı: Temizlik görevlisi hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Manavgat ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda temizlik görevlisi olarak çalışan Sema Kayar, personel dinlenme odasında rahatsızlanarak bayıldı. Okul idarecilerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sema Kayar'ı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürdü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kayar, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sema Kayar'ın cenazesi, dün Aşağı Işıklar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okulda dinlenme odasında rahatsızlanmıştı: Temizlik görevlisi hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz