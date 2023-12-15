Okulda Togg heyecanı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde ise 'Yerli Malı Haftası' kapsamında, öğrencilere milli otomobilimiz Togg tanıtıldı. 100'üncü Yıl İlkokulu öğrencileri yerli aracın okula gelişini alkışlarla karşılarken, ilk defa Togg gören öğrenciler büyük heyecan ve sevinç yaşadı. Araca binen Cizreli öğrenciler, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Öğrencilerin merak ettiği yerli ve milli araç Togg'un Yerli Malı Haftası'nda Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın desteğiyle getirildiğini belirten öğretmen Yusuf Karakuş, "Böyle bir çalışmanın yapılması böyle bir tanıtımın, imkânın bize sağlanması öğrencilerimize bu haftada farkındalık oluşturmak adına çok önemli bir katkı sağladığını düşünüyoruz. Devletimize ve milletimize çok teşekkür ederiz" dedi.