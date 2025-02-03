Okullar açıldı denetimler başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Şişli Çocuk Büro Amirliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla, Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Şişli, Pendik, Ümraniye, Üsküdar'daki okulların çevresinde denetim gerçekleştirildi.

Denetim noktalarından biri de Şişli'de bulunan Şişli Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi oldu. Denetimde polisler, okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüpheli kişilerin üstleri ve araçları aranırken Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Durdurulan öğrenci servislerinde evrak ve emniyet kemeri kontrolü yapılırken, öğrencilere de yolculuk sırasında uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Eğitim öğretim yılı boyunca okulların çevresinde denetimlerin devam edeceği suç unsuru taşıyan şahıslara müdahale edileceği kaydedildi.