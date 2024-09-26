Okullar açıldı enfeksiyon riski arttı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emel Torun, okulların açılmasıyla salgın hastalıklar ve viral enfeksiyon riskinin arttığını söyledi. Çocuklarda bu dönemde özellikle solunum yoluyla bulaşan virüs salgınları gördüklerini belirten Torun, "Bunlardan en önemlisi influenza A ve B, sonra respiratuvar sinsityal virüs başta olmak üzere bütün solunum yollarından bulaşan virüslerin riski yüksektir" dedi. Torun "Eğer çocuğun kronik akciğer hastalığı veya astım, alerji gibi sorunu varsa mutlaka influenza aşısını yaptırmalarını öneririm" ifadelerini kullandı.