Okullar afete dayanıklı oluyor

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 15 üniversite arasında eğitim kurumu binaları ve eklentilerinde afet risklerinin azaltılması, yapısal güvenliğin değerlendirilmesi ve araştırma geliştirme çalışmalarının yürütülmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Akdeniz, Aydın Adnan Menderes, Erzurum Teknik, Gaziantep, Gazi, İstanbul Teknik, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Kafkas, Karadeniz Teknik, Konya Teknik, KTO Karatay, Tekirdağ Namık Kemal, Van Yüzüncü Yıl ve Yıldız Teknik üniversiteleriyle işbirliği yapılacak.