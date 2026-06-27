Okullar kapandı yaz tatili başladı

2025-2026 eğitim öğretim yılı dün sona erdi. Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. Resmi karne dağıtım töreni İstanbul Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'nda yapıldı. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Bakan Tekin, bu yıl itibarıyla 17 milyon 583 bin 252 kayıtlı öğrencinin eğitim öğretim sürecini tamamladığını belirterek "Fedakârlıklarıyla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Tekin, bu yıl ilk kez yapay zeka destekli tercih robotunun devreye alınacağını açıkladı.

Buna göre öğrenciler, aldıkları puana göre kendilerine uygun okulları, bu okulların sunduğu imkanları ve yerleşme olasılıklarını dijital ortamda görebilecek. Bakan Tekin'in açıklamalarından biri ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin oldu. Müfredat dönüşümünün kademeli olarak sürdüğünü belirten Tekin, modelin gelecek yıl daha geniş bir öğrenci grubuna uygulanacağını açıkladı. Buna göre yeni eğitim öğretim yılında model; okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflar, ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflarda uygulanacak.



ERDOĞAN'LARDAN KARNE TEBRİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Her birinizin gösterdiği çaba, attığı adımlar ve kurduğu hayaller çok kıymetli. Tatil süresince, kitaplarda saklı farklı dünyaları keşfetmeyi, doğayla kucaklaşmayı, gönlünüzce dinlenmeyi unutmayın. İçinizdeki öğrenme aşkının ve hayata dair merakınızın hep canlı kalmasını diliyorum. İyi tatiller" paylaşımını yaptı. Muhammed UZUN/SABAH