Okullar kapılarını yeni kurallarla açtı

Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim- öğretim yılı başladı. Eğitim camiasında yeni dönemin kuralları uygulandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: Okullarda tam anlamıyla güvenlik iklimi oluşturuldu. Okul ortamlarına giriş-çıkışlar kontrollü sağlandı, yaya ve araç trafiği ayrıldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri sahada görev yaptı. Öncelikli okullarda kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörü tedarik edildi. Bazı okullarda çocukların el dedektörüyle aranmasının ardından okul bahçesine girişlerine izin verildi.

BAHÇE GÖREVLİSİ: 31 bin okul bahçe görevlisi kontenjanı tahsis edildi. Görevlendirmeler, okulların öncelik dereceleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

RANDEVUSUZ ZİYARET YOK: Velilerin okula gelmeden önce randevu alması gerekecek. Randevusuz ziyarete izin verilmeyecek.

MAARİF MODELİ: Kademeli olarak 2024- 2025 eğitim-öğretim yılında başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin öğretim programları, bu yıl anasınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11'inci sınıflarda uygulanacak. "Maarifin Kalbinde Oyun" teması esas alınacak. Geleneksel çocuk oyunlarına eğitim süreçlerinde yer verilecek.

ÜCRETSİZ KİTAP: 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

BEYAZ ÖNLÜK: Öğretmenler yapılan yeni düzenleme kapsamında beyaz önlük giydi.

TELEFON YASAĞI: Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.

İLK DERS 'KARDEŞLİK'

2026-2027 eğitim-öğretim yılının teması 'Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik' oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıkladığı tema kapsamında okullarda düzenlenen etkinliklerde birlik ve kardeşlik mesajları verildi. Öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim yılının heyecanını yaşadı.

GAZZE İÇİN ETKİNLİK

Eğitim yılının ilk haftasında öğrencilere evrensel değerler kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı anlamlı etkinliklere imza atıyor. İlk gün bazı okullarda İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze'de yaşananlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" adlı etkinlik düzenlendi.

ARA TATİL KASIMDA

Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak.

OKUL ÖNLERİNDE SIKI DENETİM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki İlçe Emniyet Müdürlükleri, Toplum Destekli Polislik ve Trafik ekipleri, eğitimöğretim yılının başlaması nedeniyle 39 ilçede eşzamanlı ve dron destekli "Okul ve Çevrelerinde Güvenlik Uygulaması" gerçekleştirdi. Öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı. Mustafa KAYA / SABAH

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