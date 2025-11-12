Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 MEB takvimi ile ilk ara tatil bitişi ve yarıyıl tatili tarihleri

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, öğrencilere ve öğretmenlere soluklanma imkanı sundu. 7 Kasım Cuma günü başlayan tatil, MEB'in uygulamaya koyduğu yarıyıl tatili öncesindeki son mola olma özelliği taşıyor. Tatilin keyfini çıkaran öğrenciler, artık okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabını araştırıyor. MEB'in yayınladığı çalışma takviminde, okulların kapanış ve açılış tarihleri net olarak belirtilmiş durumda.