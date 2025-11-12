Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 MEB takvimi ile ilk ara tatil bitişi ve yarıyıl tatili tarihleri

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, öğrencilere ve öğretmenlere soluklanma imkanı sundu. 7 Kasım Cuma günü başlayan tatil, MEB'in uygulamaya koyduğu yarıyıl tatili öncesindeki son mola olma özelliği taşıyor. Tatilin keyfini çıkaran öğrenciler, artık okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabını araştırıyor. MEB'in yayınladığı çalışma takviminde, okulların kapanış ve açılış tarihleri net olarak belirtilmiş durumda.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi, okulların açılış, kapanış ve tatil tarihlerini kesinleştiriyor.
MEB takvimine göre;
Ara Tatil Başlangıcı: 7 Kasım 2025 Cuma günü ders bitimiyle başladı.
Ara Tatil Bitişi: Tatil, 16 Kasım 2025 Pazar günü sona erecek.