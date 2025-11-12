Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 MEB takvimi ile ilk ara tatil bitişi ve yarıyıl tatili tarihleri
Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:03

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini tamamlamak üzere! Bir haftalık dinlenme sürecinin ardından, öğrenciler ve veliler şimdi okulların yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, ara tatil bitiş tarihi ve okulların açılış günü kesinleşti. İşte, ders zili sesinin yeniden çalacağı o tarih:

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, öğrencilere ve öğretmenlere soluklanma imkanı sundu. 7 Kasım Cuma günü başlayan tatil, MEB'in uygulamaya koyduğu yarıyıl tatili öncesindeki son mola olma özelliği taşıyor. Tatilin keyfini çıkaran öğrenciler, artık okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabını araştırıyor. MEB'in yayınladığı çalışma takviminde, okulların kapanış ve açılış tarihleri net olarak belirtilmiş durumda.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi, okulların açılış, kapanış ve tatil tarihlerini kesinleştiriyor.

MEB takvimine göre;

Ara Tatil Başlangıcı: 7 Kasım 2025 Cuma günü ders bitimiyle başladı.

Ara Tatil Bitişi: Tatil, 16 Kasım 2025 Pazar günü sona erecek.

Öğrenciler, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. İlk dönem yarıyıl tatiline kadar devam edecek.

İşte, 2025-2026 MEB takvimi:

Yarıyıl tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16 Mart 2026 - 20 Mart 2026 Cuma

Karne günü: 26 Haziran 2026 Cuma

