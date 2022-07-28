MEB takvimi açıklandı ve okullar ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı böylece verilmiş oldu. Öğrenciler ve ebeveynler ilkokul - ortaokul ve lise için yaz tatili ne zaman bitecek, eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor sorularına cevap arıyor. Okullar eylül ayında açılıyor. Böylece okulların açılmasına 2 aydan az bir süre kaldı. Peki, okullar ne zaman açılacak, eylülün kaçında? İşte MEB eğitim öğretim takvimi ile detaylar!
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB, çalışma takvimini yayımladı. Çalışma takviminde yaz tatilinin ne zaman biteceğini, okulların ne zaman açılacağı yazıyor. 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2023?
Okullar MEB çalışma takvimine göre 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, KAÇ AY?
2022 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
ARA TATİLLER NE ZAMAN 2022?
İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2022?
Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK MEB AÇIKLAMA
MEB Bakanı Mahmut Özer şu sözleri sarf etti:
"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."