Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB takvimi ile okulların açılış tarihi, ara tatiller ve sömestr
Giriş Tarihi: 12.8.2025 11:42

Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB takvimi ile okulların açılış tarihi, ara tatiller ve sömestr

Okulların açılış tarihine geri sayım başladı. 2025-2026 MEB takvimi yayımlanırken öğrenciler ve veliler bu dönem ve gelecek dönemin tatillerini şimdiden planlamak adına ara tatiller, sömestr ve yıl sonunu kontrol ediyor. İlk ders zilinin çalacağı tarih belli olurken okullarda uyum haftası tarihleri de netleşti. Peki; okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? İşte, o tarihler:

Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB takvimi ile okulların açılış tarihi, ara tatiller ve sömestr

Okullar ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı takvimlerince yanıtlanıyor. Öğretmenlerin meslek başlangıçları, 1. sınıfların uyum haftası ve tüm kademelerde çalacak ders zili için alarmlar kuruldu. Okul kayıtları başlarken veliler gerekli evrakları tamamlıyor. İşte, detaylar:

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye genelinde örgün eğitime devam eden milyonlarca öğrenci için yaz tatili yavaş yavaş sona ererken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmi olarak duyurdu.
Veliler ve öğrenciler, "okullar ne zaman açılacak?", "ara tatiller hangi tarihlerde?", "sömestr tatili kaç gün sürecek?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Takvime göre yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi çalacak.

ARA TATİLLER VE SÖMESTR NE ZAMAN?

Yeni dönemde de geçtiğimiz yıllarda uygulanan ara tatil sistemi devam edecek.
İlk ara tatil, Kasım ayının ikinci haftasında yapılacak.
Dönem sonunda ise sömestr tatili öğrencileri bekliyor olacak. İkinci dönem ise Şubat ayında başlayacak ve Nisan ayında bir ara tatil daha olacak. İşte, detaylı takvim:

Birinci ara tatil: 10 - 14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr): 19 - 30 Ocak 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanış tarihi: 26 Haziran 2026

Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB takvimi ile okulların açılış tarihi, ara tatiller ve sömestr
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz