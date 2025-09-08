OKULLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK? MEB ile 8 Eylül 2025 Pazartesi (bugün) ilk ders başlangıcı ve bitiş saati

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni eğitim-öğretim yılı takvimine göre Türkiye genelinde okullar bugün başlıyor. İlkokuldan lise kademesine tüm sınıfların ilk ders ile başlayacağı yeni yıl öncesinde İstanbul özelinde bir karar alındı. Peki; 8 Eylül Pazartesi ilk ders saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 MEB takvimi kapsamında okullar 8 Eylül bugün açılıyor. Türkiye genelinde okulların belirlediği saatler ışığında ilk derslerine katılacak öğrencilerin yanı sıra İstanbul'da okuyanlar için farklı bir karar da alındı.
Bilindiği üzere 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 08.09.2025 Pazartesi günü başlayacaktır. İlimizde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak olup, ilk gün itibariyle 17 bin servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirilmektedir.
Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08.09.2025 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi – özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.
2025–2026 eğitim öğretim yılının ilk haftasında; doğa sevgisini pekiştirmek, çevreye karşı sorumluluk bilincini güçlendirmek ve Yeşil Vatan farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.