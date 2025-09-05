Okullar saat kaçta açılacak, 8 Eylül 2025 Pazartesi dersler saat kaçta başlıyor? İstanbul Valiliği duyurdu!

İstanbul Valiliği, okulların açılış gününde yaşanacak trafik yoğunluğunun önüne geçebilmek adına ilk gün için ders saatlerinde düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Böylece servis ve okul güzergahlarının tespit edilmesi ve trafikte olası aksaklıkların önüne geçilmesi planlanıyor. Peki, okullar saat kaçta açılacak, 8 Eylül 2025 Pazartesi dersler saat kaçta başlıyor? İşte Valilik tarafından yapılan açıklama;
OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi- özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00- 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ DERSLER SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Bu kararın, özellikle sabah saatlerinde yaşanacak trafik sıkışıklığını hafifletmesi ve öğrencilerin okullarına daha güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlaması hedefleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. İstanbul'da eğitim öğretimin ilk günü trafik kaosunun yaşanmaması için alınan tedbirleri paylaşan Bakan Tekin "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'müz ile konuştuk; okullarımızın açıldığı ilk gün, kaosun önüne geçmek için okullar sabah 10'da başlayıp öğlen 15'te bitecek" ifadelerini kullandı.
VALİLİK DE DUYURDU!
Konuya ilişkin İstanbul Valiliği de açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacaktır. İlimizde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak olup, ilk gün itibariyle 17 bin servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirilmektedir. Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 8 Eylül 2025 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi - özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 - 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.