Okullar sağlık üssüne dönüşüyor

Türkiye genelinde çocuk sağlığına yönelik kapsamlı bir seferberlik başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Protokolle öğrencilerin düzenli sağlık izlemleri yapılması, okul ortamlarında bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu önlemler geliştirilmesi ve okulların "sağlıklı yaşam merkezlerine" dönüşmesi hedefleniyor. Programla birlikte, okul çağındaki çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal sağlıklarını geliştirmeye yönelik eğitimler, uygulamalar ve sağlık hizmetleri entegre bir yaklaşımla yürütülecek. Bu kapsamda öğrenciler, sağlık bilgilerini artırmaları ve çevreleriyle paylaşmaları amacıyla "Sağlık Elçisi" ilan edilecek. İstanbul'da düzenlenen törene Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, çok sayıda davetli katıldı. Törende bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programını başlattık. Sağlıklı kalmaya öncelik tutuyoruz. Bugün yaptığımız iş gelecekteki toplum sağlığını aynı zamanda sağlıklı bir toplumu oluşturacaktır" dedi.

MERKEZİNDE İNSAN VAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Biz Milli Eğitim Bakanlığız. Biz eğitim veriyoruz. Temel parametremiz insanın sağlıklı bir biçimde hayatına devam edilmesi. Sağlıklı bir insan sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir dünya. Ve biz de bunu temin etmek için kendi üzerimize düşen sosyal sorumluluk alanında hizmet vermekte çaba sarf ediyoruz. Her işin merkezine insanı koyuyoruz. Çocuklarımızın vücut bütünlüğünün temel yaşam hürriyetlerinin sağlanabilmesi, yaşamını devam ettirebilmesi için çaba sarf ediyoruz'' diye konuştu.