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Giriş Tarihi: 29.06.2026 12:00

Okullar tatil oldu o sahile akın ettiler: 32 kişi aynı gün boğulma tehlikesi yaşadı!

Bartın'da okulların tatil olmasıyla İnkumu sahilinde dün yoğunluk yaşandı. Sahilde, dalgalara rağmen denize giren tatilcilerden boğulma tehlikesi geçiren 32 kişi, cankurtanlar tarafından kurtarıldı.

DHA Yaşam
Okullar tatil oldu o sahile akın ettiler: 32 kişi aynı gün boğulma tehlikesi yaşadı!
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3 kilometre uzunluğundaki kentin tek mavi bayraklı plajı İnkumu'nda okulların tatil olmasıyla dün yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 31 dereceye kadar yükseldiği İnkumu'nda tatilciler, sahile akın etti.

32 TATİLCİ BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞADI

Plajda denize giren tatilcilerden 32 kişi, dalgalı deniz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki 14 kişilik cankurtaran ekibinin, dün gün boyu boğulma tehlikesi geçiren 32 kişiyi kurtardığı öğrenildi. Kurtarılan kişilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BARTIN

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Okullar tatil oldu o sahile akın ettiler: 32 kişi aynı gün boğulma tehlikesi yaşadı!
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