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Giriş Tarihi: 7.08.2026

Okullara 30 bin güvenlik alınacak

Resul Ekrem Şahan Resul Ekrem Şahan
Okullara 30 bin güvenlik alınacak
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Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda hayata geçirilmesi planlanan uygulama ile Toplum Yararına Program (TYP) üzerinden yaklaşık 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Uygulamanın temel hedefi, okul çevresinde yaşanabilecek güvenlik risklerini en aza indirmek ve özellikle silahlı saldırıların önüne geçmek. Güvenlik personeli, okul yönetimi ile kolluk kuvvetleri arasında koordinasyonun ilk halkasını oluşturacak. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgede okul ve çevresinde risk analizine dayalı güvenlik planlaması, erken uyarı mekanizmaları, okul yönetimi ile kolluk kuvvetleri arasında bilgi paylaşımı ve kamera sistemlerinin güçlendirilmesi talimatını vermişti.

ALIM İŞKUR ÜZERİNDEN
Personel alımı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, Toplum Yararına Program kapsamında gerçekleştirilecek. Görevlendirilecek personelin eline metal dedektörü verilecek. Okul girişlerinde görev yapacak görevliler, okul binalarına giren ve çıkanları kontrol edecek. Şüpheli durumlarda ise emniyet ve jandarmaya anlık bilgi aktarılacak.

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#MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #İŞKUR

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Okullara 30 bin güvenlik alınacak
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