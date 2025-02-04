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Giriş Tarihi: 4.2.2025 16:19 Son Güncelleme: 4.2.2025 16:34

Okullara deprem arası

Gaziantep’te deprem felaketinin 2'nci yıl dönümü nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü kent genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecek.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Okullara deprem arası

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yıl dönümü dolayısı ile eğitime 1 gün ara verileceği bildirildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü münasebetiyle 06 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim ve öğretime ilimiz genelinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 06 Şubat 2025 Perşembe günü (1 gün) idari izinli sayılacaktır."

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Okullara deprem arası
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