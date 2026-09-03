Okullara dijital kalkan

Yeni eğitim-öğretim yılında milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken, MEB ve İŞKUR'un 81 ilde başlatacağı 30 bin güvenlik görevlisi hamlesine, Esenler'de dev bir dijital kalkan eklendi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun öncülüğünde yürütülen proje ile ilçedeki okullar, Akıllı Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi'ne bağlanarak 7/24 anlık takibe alındı. Esenler Belediyesi, ilçenin güvenlik standartlarını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla ilçedeki okullara yapay zekâ destekli özel kameralar yerleştirerek eğitim kurumlarını tek bir çatı altında birleştirdi. Proje; Esenler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ortaklığıyla hayata geçirildi.

70 OKUL ENTEGRE EDİLDİ

Kent genelindeki bin 291 cadde ve sokağın yanı sıra parkları da içine alan bu bütünleşik güvenlik ağına ilçedeki 70 okulun tamamı entegre edildi. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin sadece okul içinde değil, okul çevresinde ve giriş-çıkış saatlerinde de tam emniyette olması amaçlanıyor. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu projeyle ilgili, "Hedefimiz, Esenler'i Türkiye'nin en güvenli ilçelerinden biri haline getirmek. Hayata geçirdiğimiz bu entegrasyon sayesinde hem suç oranlarını minimize ettik hem de afet ve kriz yönetimi süreçlerine hızlı müdahale edebilen güçlü bir şehir altyapısını İstanbul'a kazandırdık" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör