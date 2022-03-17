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Giriş Tarihi: 18.3.2022

Okullara kar tatili

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Okullara kar tatili
Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. İstanbul'un yanı sıra Samsun, Giresun, Trabzon, Rize ve Muş ile Kocaeli'nin 4 ilçesinde okullar bugün kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, kar yağışlarının bugünden itibaren artacağını belirterek, "Batı Akdeniz ile Ege bölgesinin kıyı ve güney kesimleri haricindeki tüm yurt yarın (bugün) kar yağışlı olacak. Trakya'da, özellikle İstanbul kesiminde yer yer kuvvetli kar yağışlarıyla karşılaşacağız. Bununla birlikte Marmara'nın güneyinden Bolu, Kastamonu ve Sinop'a kadar uzanan hatta, yani Batı Karadeniz kesiminde kuvvetli kar yağışlarıyla karşılaşacağız" dedi. Hafta sonu hava durumunun nasıl olacağına ilişkin tahminleri paylaşan Yağan, şöyle devam etti: "Cumartesi günü özellikle İstanbul'da kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz. Özellikle şehrin kuzey kesimlerinde vatandaşların buna göre tedbir almalarını istiyoruz. Kar yağışları Batı Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Marmara'nın güneyinde de devam edecek. Cumartesi Ankara'da da karla karışık yağmur beklentimiz var. Doğu bölgelerimizde de kar yağışı görülecek. Hem cuma hem de cumartesi Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde çok yoğun kar yağışları bekliyoruz. Pazar günü öğleden sonra yağışlar İstanbul'da etkisini kaybedecek. Batı Karadeniz'de devam edecek ama havanın kısmen ısındığını göreceğiz." İstanbul'da bugün ve hafta sonu etkili olması beklenen yağışla ilgili "Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi. Vali Ali Yerlikaya başkanlığındaki toplantıdan sonra yapılan açıklamada, beklenen kar yağışı nedeniyle bugün okulların tatil edildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel de bugün idari izinli sayılacak. Öte yandan THY de yarın İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 20 seferin iptal edildiğini duyurdu.

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Okullara kar tatili
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